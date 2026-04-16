Робот прогнал кабанов из европейской столицы и прославился

Человекоподобный робот по имени Эдвард Вархоцки спас столицу Польши, Варшаву, от нашествия диких кабанов. Об этом сообщает Associated Press.

В вирусном видео, набравшем несколько миллионов просмотров, андроид с рюкзаком за плечами бежит за группой кабанов, тесня их с парковки в сторону леса. Выгнав животных из города, Эдвард победно поднимает вверх руки. Позже от его имени было опубликовано видео в соцсети X (бывший Twitter). Робот сопроводил его комментарием:

«Я направляю кабанов в лес».

Один из создателей робота Радослав Гжелячик рассказал, что его творение, которое умеет ходить и управляется пультом, уже стало местной знаменитостью: робот разгуливает по оживленным трассам, общается с жителями, появлялся на утреннем телевидении и даже посещал польский парламент. Недавно Эдвард Вархоцки даже заключил контракт с компанией Rolex и теперь щеголяет в бриллиантовых часах.

По словам Гжелячика, пожилые люди особенно рады видеть робота на улицах. «Они всегда в восторге от того, что дожили до времен, когда роботы ходят по улицам», — говорит робототехник. Всего было опубликовано около 150 видео с роботом, за 45 дней они набрали более 500 миллионов просмотров.

