Беременная женщина дважды за день поймала мужа с другой и простила его
В Малайзии молодая беременная женщина дважды за день поймала мужа с другой в торговом центре и простила его. Об этом пишет Mothership.
12 апреля в Куала-Лумпуре женщина по имени Сю застала своего мужа Юсри с некой девушкой в торговом центре. Малайка подошла к ним и обратилась к спутнице мужа.
«Вам известно, что он женат? Почему вы до сих пор встречаетесь с ним?» — спросила Сю, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.
Молодой человек попросил жену не устраивать сцену, так как их могут забрать в полицию. Позже тем же вечером она снова нашла Юсри с той же девушкой около закусочной кафе. На этот раз Сю сорвала с соперницы хиджаб и опрокинула ее тарелку с едой. Разъяренная женщина снимала все это на видео.
«Я тебя уже предупреждала, ты завирусишься в сети!» — заявила она.
Через некоторое время предполагаемая любовница Юсри написала Сю, что познакомилась с ним в мессенджере и не знала, что он женат. Девушка заявила, что ее шокировало это известие.
«Надеюсь, вы с ним сохраните хорошие отношения. Прости, что устроила тебе стресс во время беременности», — извинилась она.
Позже Сю написала, что решила остаться с Юсри, чтобы их первенец не рос без отца. Она удалила скандальные видео.
