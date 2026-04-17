Беременная женщина дважды за день поймала мужа с другой и простила его

В Малайзии молодая беременная женщина дважды за день поймала мужа с другой в торговом центре и простила его. Об этом пишет Mothership.

12 апреля в Куала-Лумпуре женщина по имени Сю застала своего мужа Юсри с некой девушкой в торговом центре. Малайка подошла к ним и обратилась к спутнице мужа.

«Вам известно, что он женат? Почему вы до сих пор встречаетесь с ним?» — спросила Сю, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

Молодой человек попросил жену не устраивать сцену, так как их могут забрать в полицию. Позже тем же вечером она снова нашла Юсри с той же девушкой около закусочной кафе. На этот раз Сю сорвала с соперницы хиджаб и опрокинула ее тарелку с едой. Разъяренная женщина снимала все это на видео.

«Я тебя уже предупреждала, ты завирусишься в сети!» — заявила она.

Через некоторое время предполагаемая любовница Юсри написала Сю, что познакомилась с ним в мессенджере и не знала, что он женат. Девушка заявила, что ее шокировало это известие.

«Надеюсь, вы с ним сохраните хорошие отношения. Прости, что устроила тебе стресс во время беременности», — извинилась она.

Позже Сю написала, что решила остаться с Юсри, чтобы их первенец не рос без отца. Она удалила скандальные видео.

