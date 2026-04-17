Байкер заставил жену заниматься сексом с незнакомцами из Сети

В Швеции начался суд над бывшим членом знаменитого мотоклуба «Ангелы ада». Как пишет «Би-би-си», его обвинили в том, что он заставил жену заниматься сексом с незнакомцами за деньги.

62-летнего байкера арестовали в октябре 2025 года. Согласно показаниям жены, он три года заставлял ее оказывать секс-услуги незнакомцам. Он находил клиентов в сети и приглашал их на отдаленную ферму, где жил с супругой. Чтобы женщина подчинялась, он накачивал ее наркотиками, насиловал и угрожал. Например, говорил, что отрежет ей пальцы или обольет бензином и подожжет.

В суде мужчина заявил, что ни к чему супругу не принуждал. По его словам, все встречи проходили по обоюдному согласию, он лишь помогал их организовывать.

Суд проходит в закрытом формате, чтобы защитить личность жертвы. Известно, что она уже разведена с обвиняемым. Процесс привлек внимание международной общественности. Его сравнивают с делом француза Доминика Пелико, который в течение девяти лет подсыпал жене наркотики и позволял другим мужчинам насиловать ее.

Ранее сообщалось, что основательницу секс-культа OneTaste Николь Дейдоун приговорили к девяти годам тюрьмы за принуждение последовательниц к бесплатному труду и сексуальным практикам под видом «просветления». Одна из потерпевших рассказала суду, что после ухода из организации столкнулась с последствиями сексуальной травмы, долгами и депрессией.