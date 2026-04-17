Пока россиянка отдыхала за границей, ее квартиру захватили полчища голубей

Жительница Саратова, вернувшись из двухмесячной поездки в Таиланд, обнаружила, что ее квартира превратилась в настоящую голубятню. Пока девушка отдыхала, в пустующее жилье проникли незваные пернатые гости, передает Lenta.ru.

© Мир24

По всей видимости, причиной стало незакрытое окно. Александра предполагает, что створка была заперта недостаточно надежно, и под порывом ветра проем распахнулся, открыв птицам путь внутрь.

За два месяца пернатые успели обжиться: они не только облюбовали пространство для жизни, но и основательно испортили имущество. В плачевном состоянии оказались мебель и напольное покрытие. Помимо антисанитарии, пострадала и техника. Фекалиями птиц оказались покрыты стеллажи с книгами и синтезатор. Также пернатые свили гнезда прямо в комнатах.

По словам хозяйки, находиться внутри сейчас невозможно из-за едкого запаха. Девушка уже обратилась за помощью к профессионалам: клининговая служба оценила приведение жилья в порядок в 20 тысяч рублей.

