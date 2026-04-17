Мужчину отправили в тюрьму за контрабанду муравьев

В Кении гражданина Китая приговорили к тюремному заключению за попытку контрабанды более двух тысяч живых муравьев. Об этом сообщает Black Country Radio.

Гражданин Китая Чжан Кэцюнь был арестован в марте в международном аэропорту Найроби после того, как сотрудники службы безопасности обнаружили в его чемодане 2,2 тысячи живых королевских садовых муравьев. В среду суд приговорил мужчину к 12 месяцам тюрьмы и штрафу в 1 миллион кенийских шиллингов (около 700 тысяч рублей). Магистрат заявил, что суровое наказание необходимо в качестве сдерживающего фактора, поскольку случаи контрабанды муравьев в Кении участились. Эти насекомые пользуются спросом на черных рынках Европы и Азии, где коллекционеры платят большие деньги за содержание колоний в формикариях — искусственных муравейниках.

Чжан изначально не признал вину, но позже изменил показания. Адвокат китайца заявил, что они подадут апелляцию, настаивая на том, что подзащитный не знал о нарушении закона. Сообщник Чжана, кениец, который продал ему муравьев, также был арестован, но позже отпущен под залог.

Нынешняя попытка вывезти из страны муравьев — не единичный случай: в прошлом году четверых мужчин оштрафовали на аналогичную сумму за контрабанду тысячи особей. Также двое бельгийских подростков были пойманы с пятью тысячами муравьев в пробирках.

Ранее сообщалось, что в Таиланде муравьи погубили подрезавшего ветки рабочего. На его теле не обнаружили никаких повреждений, кроме нескольких муравьиных укусов.