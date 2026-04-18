Буддистского монаха выгнали из монастыря за пристрастие к пиву

Буддистского монаха выгнали из монастыря на северо-востоке Таиланда из-за покупки пива в местном магазине. Об этом сообщает Khaosod.

Пользователи соцсетей опубликовали массу фотографий, как монах приобретает алкоголь на протяжении почти года. Сперва работник магазина думал, что напитки покупают для рабочих, которые трудятся в храме, но позже стало известно, что пиво распивал сам монах.

В одной из публикаций говорится о том, как местные жители пожаловались на поведение монаха в полицию, и он набросился на сотрудников магазина, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Глава округа Оммари Йевасри вместе с полицейскими и чиновниками распорядился провести расследование. Офицеры, старосты деревень и местные жители осмотрели магазин и подтвердили, что монах по имени Пхра Фирун, приписанный к лесному храму в подрайоне На Кхам, покупал там пиво. При повторной проверке в храме монаха не обнаружили. Глава церковного округа На Кхам сообщил, что монаха уже вывезли из этого района и отправили обратно в его родной округ Прасат провинции Сурин.

Подобные случаи не редкость в Таиланде — ранее настоятель крупного буддийского храма в провинции Чиангмай напился во время поста, лишился сана и попал за решетку. 19 августа представители духовенства обратились в полицию с просьбой проверить храм в районе Сансай. Они заявили, что монахи регулярно распивают алкоголь на территории святилища, причем делают это и вовремя Вассы — буддийского поста.