Японца осудили на полтора года тюрьмы за спойлеры к аниме

Житель Японии получил тюремный срок и штраф в миллион иен за написание монетизированных «содержащих спойлеры» пересказов сюжетов фильмов и аниме.

© кадр из аниме «Оверлорд»

Как сообщает Аutomaton, 39-летний администратор веб-сайта из Токио получил обвинение в нарушении Закона об авторском праве. На своем сайте он публиковал статьи со спойлерами — письменные пересказы сюжетов фильмов и аниме. К правоохранителям обратились компании Kadokawa Corporation и TOHO. Причиной спора стали фильм «Годзилла: минус один» и третий сезон аниме «Оверлорд».

Токийский окружной суд приговорил японца к 1,5 годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на четыре года и штрафу в размере 1 млн иен (около 476,8 тыс. рублей).

Суд признал тексты мужчины «адаптацией». А согласно японским законам, «адаптация» означает «создание нового произведения путем внесения творческих изменений в оригинал с сохранением его существенных характеристик». Следовательно, создание адаптаций требует официального разрешения автора оригинального произведения.

Защита настаивала, что тексты японца — это не адаптации, а всего лишь обзоры. Однако против обвиняемого сыграл тот факт, что веб-сайт был монетизирован, то есть его владелец «нечестным образом» получал доход от рекламы, распространяя произведения, защищенные авторским правом.