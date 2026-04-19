Не выходившую на связь 91-летнюю женщину нашли играющей в видеоигры

В штате Огайо, США, 91-летняя женщина случайно напугала полицию и семью из-за желания побить рекорд в видеоигре. Об этом пишет портал cleveland.com.

Женщина, чье имя не называется, была подключена к автоматизированной системе проверки состояния уязвимых людей. В ее рамках ей каждый день звонили, чтобы удостовериться, что у нее все хорошо. Каждый раз женщина отвечала на звонок, но 9 апреля этого не произошло.

Ей позвонили в очередной раз, и она снова не вышла на связь. Тогда диспетчер связалась с дочерью подопечной. Она сказала, что мать должна быть дома. Напряжение росло, к дому женщины прибыла полиция. Пожилая американка не отреагировала даже на дверной звонок, хотя ее машину нашли в гараже и соседи сказали, что она никуда не выходила.

Полицейские проникли внутрь дома, опасаясь худшего. Однако с женщиной все оказалось в порядке — ее нашли играющей в видеоигры. Американка призналась, что не слышала звонков, потому что была слишком увлечена игрой.

Ранее сообщалось, что 84-летняя жительница Китая влюбилась в онлайн-персонажа, сгенерированного искусственным интеллектом, и стала тратить на него большие деньги. Она по десять часов в день смотрела видеоролики с ним на специальной платформе и верила, что они состоят в отношениях.