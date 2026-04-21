На европейском озере дважды за пять дней заметили чудовище

В Шотландии после многомесячного перерыва дважды зафиксировали появление Лох-несского чудовища. Об этом сообщает издание Metro.

Первым о встрече с Несси рассказал американский турист Тони Инхорн. По его словам, 1 марта около 10:30 у входа в Каледонский канал из воды показалось темное серо-зеленое тело и через пять секунд снова погрузилось в озеро. Существо находилось примерно в 4,5 метра от его лодки.

Спустя четыре дня очевидец Эоин Фэган заметил необычное движение на трансляции веб-камеры Visit Inverness Loch Ness, установленной возле отеля The Clansman. По его словам, неизвестный объект четыре раза показался на поверхности примерно в 180 метрах от пирса. При этом он двигался против течения.

Ранее издание National Geographic заявило, что в последнее время жители Центральной Африки все чаще рассказывают о встречах с мокеле-мбембе — легендарным существом, которое якобы обитает в лесах у реки Конго.