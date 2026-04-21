Мужчина потребовал у любовницы компенсацию после секса в сарае

Мужчина пожаловался, что любовница отказывается компенсировать ему стоимость газонокосилки, поломанной во время секса в сарае. Помочь разобраться в этой ситуации он попросил эксперта по отношениям Джейн О'Горман, пишет Daily Star.

По словам автора письма, все произошло, когда его жена на несколько дней уехала из дома. В это время к нему пришла любовница и вынудила заняться сексом в сарае. Как утверждает мужчина, в процессе она поломала газонокосилку и отказалась за нее платить.

«Я даже не хотел заниматься сексом среди этой паутины, но моя девушка настаивала, чтобы мы "немного повеселились"», — написал он.

В ответ на письмо О'Горман отметила, что мужчине вряд ли удастся заставить женщину платить. Однако, как считает эксперт, это не главная проблема.

«Почему вы не сказали "нет"? Почему вообще занимаетесь сексом с другой женщиной? Столько вопросов...» — удивилась она.

Специалистка также посоветовала автору письма навести порядок в отношениях в семье, разобраться в чувствах к жене и определить приоритеты в жизни, а не беспокоиться о газонокосилке.

