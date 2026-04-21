Десятки татуировок с персонажами комиксов сделали фаната мировым рекордсменом

Фанат вселенной Marvel из Великобритании вошел в Книгу рекордов Гиннесса после того, как нанес на свое тело татуировки с изображением 63 персонажей комиксов, пишет UPI.

40-летний Том Рэдфорд официально стал обладателем рекорда по количеству татуировок персонажей Marvel Comics, превзойдя предыдущих рекордсменов Райана Логсдона и Рика Сколамиеро, у которых было по 34 изображения.

Первую татуировку из этой серии Рэдфорд сделал в 2016 году — на его бедре появился образ Таноса, одного из самых известных злодеев Marvel. Именно с этого изображения началось масштабное увлечение.

Изначально мужчина планировал разделить тело на две тематические зоны — героев на одной ноге и злодеев на другой. Однако места быстро стало не хватать, и татуировки постепенно распространились на спину и другие части тела.

По словам Рэдфорда, идея побить рекорд Гиннесса стала для него дополнительной мотивацией. Он отметил, что цель неоднократно становилась сложнее, так как рекорд обновлялся еще во время его работы над проектом. В итоге он решил значительно превзойти предыдущий результат.