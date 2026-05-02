Как «звучат» иголки: необычный способ общения тенрека

У этого животного нет привычных способов коммуникации, зато есть другой — редкий даже по меркам природы. Он «звучит» иголками. Как это работает — разобрался «Рамблер».

Кто такой полосатый тенрек?

Речь идет о виде Hemicentetes semispinosus — небольшом насекомоядном млекопитающем, обитающем на востоке Мадагаскар. Внешне он выглядит как гибрид ежа и землеройки: вытянутое тело, короткие лапы, вытянутый нос и плотный покров из игл.

Главная особенность — контрастная окраска. Черное тело пересекают яркие желтые полосы. Для тропических лесов это особый сигнал: такая окраска чаще всего предупреждает хищников о потенциальной опасности. Но у тенрека есть и еще один слой защиты — механический.

Почему у него иголки и чем они отличаются от ежиных?

Иглы тенрека — это не просто защита, как у ежа. Среди них есть особые, модифицированные иглы, расположенные на спине. Они тоньше и жестче остальных и могут двигаться относительно друг друга.

Когда животное напрягает мышцы, эти иглы начинают тереться друг о друга. В результате возникает характерный звук — нечто среднее между стрекотом и скрежетом. Это явление получило название «стидуляция». Такой механизм встречается у насекомых, но среди млекопитающих — крайне редок. По сути, тенрек использует собственное тело как музыкальный инструмент.

При угрозе полосатый тенрек может принимать оборонительную позу: прижимает голову, поднимает иглы и усиливает звук. Контрастная окраска и шуршание работают вместе. Хищник получает сразу несколько сигналов: визуальный и акустический. И хотя в некоторых случаях иглы действительно используются как физическая защита, но основной эффект достигается за счет предупреждения.

Как тенрек «разговаривает»?

Звук нужен не только для отпугивания хищников. У полосатого тенрека он играет важную роль в коммуникации.

Животные используют стридуляцию для поддержания контакта внутри группы. Особенно это важно для детенышей: они ориентируются на звук матери, следуя за ней в густой подстилке тропического леса, где видимость практически нулевая.

В отличие от голосовых сигналов, такой звук распространяется на короткое расстояние и не привлекает лишнего внимания хищников. Это делает его более безопасным способом общения.

Почему одного зрения недостаточно?

Среда, в которой живет тенрек, — влажные тропические леса с плотным подлеском. Большая часть активности происходит на земле, среди листвы, корней и перегнивающего материала.

В таких условиях зрение теряет эффективность: обзор ограничен, освещение слабое, а препятствий слишком много. Поэтому животные переходят на другие каналы восприятия — запах, вибрации и звук.

Тенрек — пример того, как эволюция перенастраивает организм под конкретную среду. Вместо того чтобы усиливать зрение, он развивает альтернативный способ ориентации.

Чем он питается и как живет?

Основу рациона составляют беспозвоночные: насекомые, черви, личинки. Тенрек активно роется в почве, используя длинную морду и чувствительные вибриссы.

Образ жизни в целом наземный. Он не строит сложных нор, но может использовать укрытия в корнях или под поваленными деревьями. Активность чаще приходится на сумерки и ночь, что дополнительно снижает роль зрения.

Интересно, что у тенреков в целом наблюдается высокая вариативность: разные виды могут вести водный, древесный или полностью наземный образ жизни. Это связано с тем, что группа развивалась изолированно на Мадагаскаре и заняла множество экологических ниш.

