Женщина разбогатела на 15 миллионов рублей благодаря подарку мужа

Жительница США получила главный приз образовательной лотереи Южной Каролины благодаря мужу. Об этом сообщает UPI.

У супругов есть традиция: они постоянно дарят друг другу лотерейные билеты. Очередной такой подарок и принес женщине 200 тысяч долларов (15 миллионов рублей).

Сначала счастливица не могла поверить, что действительно выиграла. Сейчас супруги уже планируют, на что потратят призовые деньги.

«Мы очень рады и благодарны», — заявили они.

По словам женщины, они продолжат покупать билеты друг для друга в надежде снова разбогатеть.

Ранее сообщалось, что другая жительница штата Южная Каролина, США, разбогатела на 75 тысяч долларов благодаря мужу. Женщина рассказала, что попросила супруга купить три лотерейных билета, но он вернулся домой с четырьмя.