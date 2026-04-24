В США учительница станцевала тверк перед учениками

В штате Флорида, США, учительницу Анджелу Фейт Джордан арестовали за неподобающее поведение на уроке. Об этом сообщает Click Orlando.

По словам учеников, Джордан кричала на них, стучала ладоням по парте и говорила, что будет заниматься с ними сексом. Кроме того, женщина станцевала в классе тверк, назвав себя «проституткой на миллион долларов».

Когда помощник шерифа прибыл в класс, Джордан стала кричать, что ее должны посадить в тюрьму на всю жизнь. Ее просили уйти добровольно, но она отказалась и сказала, что боится электрошокера. В конце концов помощнику шерифа пришлось задержать женщину и увести насильно.

Позже одна из учениц заявила, что в тот день Джордан напала на нее. Согласно показанием школьницы, учительница накричала на нее, оскорбила, а потом сжала ее шею. Женщине предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, нанесении побоев и двух эпизодах нарушения работы школы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде ученики из провинции Пхетчабун разоблачили в социальной сети непристойное поведение учителя. К постам они приложили видео, на которых видно, как мужчина пытался тайно снять видео под юбкой у ученицы за первой партой.