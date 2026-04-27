Девушка рассказала о своей нехитрой мести бывшему бойфренду

Пользовательница Reddit с ником Intelligent-pelican3 поделилась историей о том, как она при расставании с бойфрендом забрала из его квартиры самое неожиданное. С возлюбленным 24-летняя девушка жила около года.

«До начала наших отношений он питался преимущественно энергетическими напитками и замороженными блюдами. Поэтому, когда мы жили вместе, я готовила всю еду, и, соответственно, ходила за продуктами. Раньше он давал мне деньги на них, но потом перестал это делать», — написала автор.

Она уточнила, что также была вынуждена заниматься хозяйством. Пусть мужчина не был неряхой, но на ее плечи легли также стирка, уборка и мытье посуды.

«Несколько недель назад я с ним рассталась, и на следующий день мы с подругой взяли выходной и вывезли мои вещи. Поскольку я сама покупала продукты, то вынесла всю еду из квартиры: я обчистила холодильник, морозильную камеру и кладовую, в результате чего в квартире не осталось вообще ничего съедобного. Я также забрала все чистящие средства, но сомневаюсь, что он будет по ним скучать», — описала девушка свою нехитрую месть.

