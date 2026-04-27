Организаторам фестиваля для любителей природы пришлось отбиваться от нудистов

В Великобритании организаторы экоактивистского фестиваля запретили приходить на него голыми. Об этом пишет Need To Know.

8 мая в Камбрии пройдет фестиваль для натуралистов — любителей и исследователей природы. Однако многие люди приняли его за нудистское мероприятие из-за схожести слова «натурализм» и «натуризм». Нудисты стали активно покупать на него билеты.

Когда организаторы поняли, что происходит, им пришлось отбиваться от навязчивых натуристов.

«Несмотря на то, что мы стремимся быть как можно более открытыми и, конечно же, никого не осуждаем, мы организуем мероприятие на любителей дикой природы. Пожалуйста, оденьтесь соответствующим образом», — выпустили официальное заявление они.

Трехдневное мероприятие будет состоять из прогулок по природе с гидом, мастер-классов и бесед о важности экоактивизма.

