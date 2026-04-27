Отсидевший 18 лет наркоторговец назвал шокировавшее его на воле открытие

Пользователь Reddit с ником nickf2604, отсидевший 18 лет в тайской тюрьме, назвал открытие, которое шокировало его после освобождения. По словам автора, столь большой срок он получил за наркоторговлю.

«Что потрясло меня? iPhone. Меня посадили в те времена, когда мобильные телефоны были роскошью. Когда я вернулся в Англию, технологии настолько продвинулись! Впрочем, в последние годы моего заключения у некоторых моих товарищей по несчастью был доступ и к смартфонам, и к компьютерам», — рассказал мужчина.

Он добавил, что на его родине вообще многое изменилось за прошедшие годы. Из-за этого ему было «странно» приземлиться в Лондоне после выхода из тюрьмы.

«Я начал работать через две недели после возвращения домой. Первые несколько ночей сон в кровати был крайне необычным опытом. Горячий душ и чувство свободы, пусть это и звучит банально, — вот в чем было наивысшее счастье», — отметил бывший узник.

Другие пользователи быстро опознали в авторе темы Джонатана Уилера — британца, который провел 18 лет в тайской тюрьме Бангкванг. После освобождения он опубликовал книгу о своем опыте, ставшую достаточно популярной на его родине.