Опасные прыгающие черви продолжили нашествие
Азиатские прыгающие черви продолжают нашествие на США. Об этом сообщает KTLA.
Департамент сельского хозяйства штата Колорадо выпустил предупреждение об опасных червях, захватывающих страну. Их присутствие подтверждено более чем в 19 штатах. Теперь специалисты опасаются, что черви проникли и в Калифорнию. В Колорадо этот вид попал в октябре 2025 года.
Прыгающие черви — это инвазивный вид земляных червей, завезенный в Северную Америку из Азии вместе с растениями и другими сельскохозяйственными материалами. Название червей связано с их способностью сильно извиваться и почти подпрыгивать.
Эти черви поедают все полезные органические вещества в верхнем слое почвы, делая ее менее плодородной. В то время как обычные земляные черви обогащают почву и помогают насыщать ее кислородом и водой, прыгающие, напротив, могут иссушить ее до состояния кофейных зерен, оставляя на поверхности твердые фекалии.
Таким образом, они провоцируют процесс эрозии почвы и повреждают корневую систему растений. Черви активно размножаются, откладывая яйца. Эффективных способов остановить их размножение не существует.
