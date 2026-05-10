Летучая мышь с «головой-молотом»: опасна ли она

В тропических лесах Африки живет летучая мышь, которую сложно перепутать с другими. У самцов сильно увеличенная морда, напоминающая «молот», а во время брачного сезона они издают громкие, протяжные звуки, больше похожие на крики птиц. Подробнее об этом животном — в материале «Рамблера».

Где обитает?

Молотоголовая летучая мышь обитает в Центральной и Западной Африке: от Гвинеи до Уганды, включая бассейн реки Конго. Основные места — влажные тропические леса, поймы рек, заболоченные низины и участки с плотной растительностью, где много плодовых деревьев. Такие зоны обеспечивают не только питание, но и укрытие: днем животные проводят время на ветках, прячась в густой листве.

Особенности вида

Это крупнейший представитель крыланов на африканском континенте. Размах крыльев может достигать почти метра, а вес — до 350–400 граммов. Тело относительно массивное, крылья широкие, что позволяет долго парить и преодолевать значительные расстояния в поисках пищи. Активность приходится на ночь: ориентируются они в основном с помощью зрения и обоняния, а не эхолокации, как многие другие летучие мыши.

Главная особенность — выраженный половой диморфизм. Самцы выглядят резко иначе, чем самки: у них увеличенная морда, расширенные губы, утолщенные мягкие ткани и развитые носовые полости. Так как у самцов сильно увеличены структуры головы, это визуально искажает форму и создает ощущение асимметрии. У самок внешность более классическая для крыланов — вытянутая морда без выраженных деформаций. Это один из самых ярких примеров различий между полами среди млекопитающих и один из немногих случаев.

Зачем самцам «молот»?

Он является инструментом для размножения и передачи сигнала. У самцов развита система резонаторов — увеличенные носовые и гортанные полости, а также утолщенные мягкие ткани в области головы и шеи. Они работают как усилители звука, позволяя формировать более громкие и низкие сигналы. Фактически вся «молотоголовая» форма — это биологическая акустическая конструкция.

В брачный период самцы используют эту систему для привлечения самок. Они издают громкие, ритмичные крики, которые могут распространяться на значительное расстояние через густую растительность. Чем глубже и устойчивее звук, тем выше шансы, что самка его заметит и выберет именно этого самца.

Как проходит «брачный концерт»?

Молотоголовые летучие мыши используют редкую для млекопитающих стратегию — лек. Самцы собираются в одном месте, обычно на определенных деревьях вдоль рек или в лесных просеках, и формируют своеобразную «площадку», где каждый занимает фиксированную позицию.

Они висят на ветках на расстоянии нескольких метров друг от друга, расправляют крылья и начинают издавать громкие повторяющиеся звуки. Эти сигналы могут длиться часами и формируют постоянный звуковой фон, который слышен на расстоянии. Его можно сравнить с птичьим криком.

Самки пролетают через такую зону и оценивают самцов по звуку и силе сигнала. При этом спаривание происходит неравномерно: большинство самок выбирает одних и тех же самцов, а остальные остаются без потомства. Это усиливает конкуренцию.

Чем они питаются и какую роль играют?

Несмотря на необычный внешний вид, молотоголовая летучая мышь — растительноядный вид. Основу рациона составляют мягкие плоды, в первую очередь инжир, а также другие сочные фрукты тропических деревьев. Животное прокусывает плод, высасывает сок и мякоть, а остатки выплевывает.

Такая стратегия питания делает их важными участниками экосистемы. Перемещаясь на значительные расстояния — иногда до десятков километров за ночь — они распространяют семена. Это способствует восстановлению лесов и поддержанию биоразнообразия.

Кроме того, они участвуют в опылении. При контакте с цветами пыльца остается на шерсти и переносится между растениями. Таким образом, этот вид напрямую влияет на устойчивость тропических лесов.

Почему их считают опасными?

Крыланов, включая этот вид, рассматривают как возможных резервуаров некоторых вирусов, в том числе вируса Эбола. Речь идет не о прямой опасности при обычном контакте, а о потенциальной роли в природных циклах вирусов. Передача человеку требует специфических условий, включая контакт с биологическими жидкостями или тканями.

Тем не менее, внешний вид — крупные размеры, необычная форма головы, заметные клыки — усиливает восприятие угрозы. В реальности эти животные не проявляют агрессии, избегают людей и ведут скрытный образ жизни.

