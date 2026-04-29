Сын оригинально отомстил отцу за неряшливость

21-летний пользователь Reddit с ником Nightwing_1505 рассказал о затяжном конфликте с собственным отцом. По словам молодого человека, причиной стала крайняя неряшливость, которую его отец проявляет во время походов в туалет.

«Папа не поднимает стульчак унитаза, когда писает, и в итоге на сиденье остаются брызги. Он также отказывается убирать за собой. Дело не только в том, как это выглядит, но и в запахе. Это создает неудобства для меня, моей 13-летней сестры и моей матери», — написал автор.

В итоге терпение молодого человека лопнуло. Он пригрозил отцу, что впредь будет оттирать пятна его мочи его же нижним бельем. Мужчина не воспринял угрозу всерьез, поэтому сын с чистой совестью принялся за дело.

«Всякий раз, когда я находил пятна, я использовал свежую пару его трусов, чтобы вытереть их. Потом я перешел к белью, которое он хранил про запас. В конце концов у него просто закончились чистые трусы, а те, что были — пахли. Он понял, что я делаю, и из-за этого у нас произошла большая ссора, мы не разговариваем уже два месяца», — заключил автор.

