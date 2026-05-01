Швейцарец провозгласил себя королем

В Швейцарии член муниципального совета города Бугдорф Йонас Лаувинер оформил в собственность 148 земельных участков по всей стране, включая лесные массивы и дороги, после чего провозгласил себя королем. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила британская газета The Times.

Мужчина пошил себе мантию, учредил орден и создал имперский банк. Свой успех он объяснил знанием местного законодательства, которое позволяет бесплатно забирать бесхозные объекты. На данный момент он требует с соседей плату за содержание дорог и продает разрешения на проезд. У своего дома «король» разместил списанный бронетранспортер.

Лаувинер заявил, что его цель заключается в том, чтобы оставить след в истории, а не захватить власть. Его деятельность уже спровоцировала юридические споры в нескольких кантонах (регионах Швейцарии — прим. «ВМ»).

Россияне, которые владеют недвижимостью в Испании, ранее сообщили об участившихся случаях самовольного захвата чужих пустующих домов. Чтобы прогнать «налетчиков» из домов, местным жителям пришлось объединиться в группы.