Порнозвезда обвинила мужчин в предательстве и вышла замуж за себя

Британская порнозвезда Бонни Локет обвинила мужчин в предательствах и решила выйти замуж за себя. Об этом пишет Daily Star.

38-летняя создательница контента для взрослых решила отказаться от традиционных отношений после двух тяжелых расставаний с возлюбленными. С первым женщина прожила 11 лет и в итоге вышла замуж. Лишь после этого она обнаружила, что он изменял ей с самого начала отношений.

С новым избранником Локет переехала жить на Ибицу. Вскоре оказалось, что и он спал с другими женщинами у нее за спиной. Порноактриса призналась, что очень тяжело пережила эти предательства и даже задумывалась о суициде.

Сейчас Локет живет на Ибице с двумя собаками и собирается устроить собственную свадьбу с собой в мае. По ее словам, в отличие от мужчин, она вряд ли разочарует саму себя.

«Эти отношения не кончатся разводом. Меня не ждут измены, и боли себе я тоже не причиню», — объяснила она.

Локет уже придумала специальное кольцо, которое обойдется в 20 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей). На церемонию порноактриса собирается позвать только ближайших друзей.

При этом Локет понимает, что ее решение несколько необычно.

«Я совершенно спокойно отношусь к тому, что немного сошла с ума. Худшее, что я могу сделать — выйти замуж за себя. Вреда от этого никому не будет», — заявила она.

Ранее женщина, которая вышла замуж за себя и устроила свадьбу мечты, отпраздновала первую годовщину. Она заявила, что брак оказался удачным.