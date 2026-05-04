Лишившийся ноги во время медового месяца футболист поделился планами на жизнь

Испанский игрок в мини-футбол и гинеколог Борха Гарсия Соуса, лишившийся ноги из-за акулы во время медового месяца на Мальдивах, впервые после трагедии рассказал о своем состоянии. Как сообщает издание Surinenglish, 31-летний мужчина стал жертвой халатности туроператора.

© Газета.Ru

Тигровая акула напала на отдыхающего у острова Кудду. Как позже выяснилось, туроператор привез группу в место рядом с рыбоперерабатывающим заводом, где могли плавать голодные и агрессивные акулы.

По словам жены Соуса, хищница одним укусом содрала всю плоть с ноги мужа ниже колена. Футболисту потребовалась операция, в ходе которой ему ампутировали ногу из-за необратимого разрыва магистральных сосудов и длительной ишемии.

Находясь в больнице Мале, испанец рассказал, что хочет вернуться на родину, «смеяться до боли, плакать от эмоций, крепко обнимать и целовать близких, будто время остановилось». Мужчина подчеркнул, что ситуация с акулой не сломила его. Он также поблагодарил жену, назвав ее лучшим человеком, с которым можно пережить такую бурю.

Сейчас испанец остается на Мальдивах, ожидая разрешения врачей на перелет домой. После он приступит к реабилитации.