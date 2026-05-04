Всего один поступок превратил члена семьи из зануды в «эгоиста и придурка»

Пользователь Reddit с ником Low-Assistant-4712 рассказал, как испортил отношения со своей семьей всего одним поступком. Он совершил его на заправке, куда отправился с мужем родной сестры.

«Моя старшая сестра позволяет своему мужу тратить от 400 до 800 долларов (30-60 тысяч рублей) в месяц на лотерейные билеты. При этом оба они постоянно жалуются другим членам семьи на свои "финансовые трудности". Так вот, мы с зятем были на заправке, и он потратил 520 долларов на лотерейные билеты, которые оказались проигрышными», — написал автор.

Увидев в глазах брата своей супруги осуждение, любитель лотерей предложил родственнику перестать быть занудой и тоже испытать удачу. Автор поста уступил и купил билет моментальной лотереи за один доллар (около 75 рублей). Начав стирать защитный слой, он увидел, что выиграл 10 тысяч долларов (около 750 тысяч рублей), а затем ему повезло и с оказавшимся выигрышным сектором удвоения победы — так его добычей стали 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

«С этого момента на меня обрушился хаос, поскольку не только мой зять, но и сестра пытались манипулировать мной, чтобы я "хотя бы" разделил с ними выигрыш. Я им отказал. Прошло несколько дней, и теперь уже мои родители попытались выманить у меня половину выигрыша», — пожаловался мужчина.

Во время общего ужина на него начали давить чуть ли не все остальные родственники. Некоторые требовали просто поделится с ними деньгами, другие просили оплатить семейный отпуск. Автор всем снова отказал, за что его назвали «эгоистом и придурком».