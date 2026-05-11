Кубинский щелезуб: в чем уникальность этого зверька

Это ночное, ядовитое и крайне редкое млекопитающее, которое десятилетиями почти не встречалось ученым. «Рамблер» разобрался, как он выглядит, как охотится с помощью яда и почему до сих пор не возродил популяцию.

© Wikipedia Commons

Как выглядит щелезуб?

Он похож сразу на нескольких животных — землеройку, крысу и крота. Его тело вытянутое, с короткими, но сильными лапами, приспособленными для рытья. Длина может достигать 30–40 сантиметров без учета хвоста, который у него почти такой же длинный и покрыт редкой шерстью. На тушке же шерсть густая, обычно бурого или темно-коричневого цвета, что помогает маскироваться в лесной подстилке.

У щелезуба вытянутая морда с хоботообразным носом. Этот «хоботок» постоянно движется: животное активно исследует им почву, листья и трещины в поисках добычи. Глаза маленькие и плохо развиты — зрение у него слабое, зато компенсируется острым обонянием и слухом.

Питание и размножение

Он живет в труднодоступных лесных районах и избегает открытых пространств. Щелезуб ведет скрытный ночной образ жизни. Днем он прячется в норах, под корнями деревьев или в трещинах, а ночью выходит на охоту. Основной рацион — насекомые, личинки, черви, иногда мелкие позвоночные. При малейшей угрозе животное старается спрятаться.

Размножается щелезуб медленно — у самок рождается небольшое количество детенышей. Это, в свою очередь, ограничивает рост популяции. В сочетании с внешними угрозами это делает вид особенно уязвимым.

Как «звучат» иголки: необычный способ общения полосатого тенрека

Уникальная особенность

Главная особенность щелезуба — способность вырабатывать яд. Среди млекопитающих это крайне редкое явление. В отличие от змей, у него нет клыков с каналами для впрыска. Вместо этого на нижних зубах есть продольные бороздки, по которым слюна с токсинами попадает в рану — отсюда и название «щелезуб».

Яд вырабатывается в слюнных железах. Он не убивает мгновенно, но вызывает паралич, что упрощает охоту. Это важно, потому что сам щелезуб не отличается высокой скоростью: он двигается медленно и полагается на тактику захвата.

Состав яда до конца не изучен, но известно, что он влияет на нервную систему. Интересно, что токсичность распространяется и на сородичей — один щелезуб может запросто убить другого. Это делает внутривидовые конфликты крайне опасными. Поэтому животные ведут одиночный образ жизни и стараются избегать прямых контактов даже друг с другом.

История исчезновения и возващения

Главная угроза для щелезуба — влияние человека. На остров были завезены новые хищники. Собаки, кошки и особенно мангусты оказались для него серьезной угрозой. У щелезуба нет развитых механизмов защиты, а его медленная реакция делает его легкой добычей.

Дополнительно сыграла роль потеря среды обитания. Вырубка лесов и изменение ландшафта сократили доступные территории, где он мог укрываться и добывать пищу.

В какой-то момент вид перестал попадаться исследователям на глаза, из-за чего возникли сомнения, сохранился ли он вообще. Позднее, в 1970-х годах, на Кубе удалось обнаружить несколько живых особей в изолированных районах но стало ясно: речь идет о крайне уязвимой популяции.

Позднее, уже в начале XXI века, был найден еще один щелозуб. В итоге на сегодняшний день официально зарегистрированно всего 37 представителей вида.

Кубинский щелезуб интересен не только как редкий вид, но и как объект эволюционных исследований. Он относится к древней ветви млекопитающих, которая отделилась десятки миллионов лет назад. Его строение и генетика помогают понять, какими были ранние формы зверей.

Ранее мы писали, зачем носачам такой нос и почему они под угрозой вымирания.