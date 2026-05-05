Девушка навсегда заблокировала лучшего друга из-за одной фразы

Пользователь Reddit с ником Theunknownalt пожаловался, что одна озвученная им мысль оборвала длительные дружеские отношения с бывшей коллегой. Он познакомился с ней на заводе и в первый год они обсуждали лишь сугубо профессиональные вопросы, однако затем заинтересовали друг друга чуть больше.

© Lenta.ru

«Со временем мы с Джейн поняли, что у нас схожие интересы, — написал автор. — Я помогал ей выбирать компьютерные комплектующие во время перерывов на обед, а она начала делиться травмами из своего детства. Если она заканчивала ночную смену, а я начинал дневную, она задерживалась на 15 минут, чтобы просто поговорить, а если смены совпадали, то мы проводили вместе каждую свободную секунду», — написал автор.

Семья Джейн в итоге переехала на другой конец страны. Парня пригласили на прощальный ужин, а девушка крепко обняла его на прощание и сказала, что будет по нему скучать. Автор упомянул, что через полтора месяца приедет навестить старого друга в городе, расположенном неподалеку от нового места жительства девушки. Та сказала, что он обязательно должен заглянуть — и в итоге он провел в гостях несколько дней.

«Мы допоздна смотрели сериал, о котором я ей рассказывал, сходили в ее любимый книжный магазин и кафе. Уезжая, я понял, что эти выходные были первыми за пару месяцев, когда я чувствовал себя счастливым», — признался молодой человек.

Спустя полгода он снова навещал приятеля, однако понял, что главной причиной дальней поездки была Джейн. Парень снова остановился дома у ее семьи, они опять провели вместе все выходные, допоздна болтали о музыке и книгах, гуляли по магазинам.

«Перед тем как отправиться на вокзал, я сказал ей, что мне нравится проводить с ней время, и я хотел бы пригласить ее на свидание в следующий раз. Она сказала, что ей нужно немного подумать, на что я ответил: "Конечно". Она обняла меня на прощание на вокзале. Днем позже она удалила меня из списка подписчиков в TikTok, а еще через день полностью заблокировала меня в соцсетях», — заключил с сожалением автор.

Ранее другая девушка рассказала, как любовь к одному блюду испортила зарождавшиеся отношения с потенциальным бойфрендом. Уже после интимной близости с молодым человеком автор выяснила, что оно придает гениталиям неприятный запах.