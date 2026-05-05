Рыбак-любитель в последний день отпуска побил 10-летний рекорд

В Великобритании рыбак выловил гигантского карпа весом 31,2 килограмма и побил 10-летний рекорд страны. Об этом сообщает The Sun.

48-летний ландшафтный дизайнер Майкл Никсон из города Дадли поймал рекордную рыбу 1 мая в озере Кингфишер. Британец с друзьями запланировал четырехдневную поездку туда еще в 2025 году именно для того, чтобы половить крупных карпов. Установить новое высшее достижение Никсону удалось в последний день отпуска.

«Я очень доволен результатом. Так волновался, что не мог уснуть», — рассказал британец.

Никсон побил рекорд, установленный в 2016 году Дином Флетчером. Ему удалось выловить рыбу весом 30,8 килограмма. В том же году Том Доэрти поймал карпа весом 31,75 килограмма, но его улов не подошел под правила. Та рыба была выращена в искусственных условиях, и ее специально откармливали.

