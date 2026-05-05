Брошенный отцом-убийцей в джунглях двухлетний мальчик сутки шел к спасению

В Индии полиция спасла двухлетнего мальчика из штата Мадхья-Прадеш, которого отец-убийца бросил в джунглях. Об этом сообщает The Times of India.

Поиски ребенка начались 2 мая после того, как правоохранители задержали 25-летнего жителя округа Видиша. Мужчина расправился с женой и попытался сбежать. На допросе преступник ничего не упомянул о сыне, однако сотрудники полиции узнали о нем от родственников. Выяснилось, что индиец ударил жену камнем по голове, потом посадил мальчика на мотоцикл и отвез его в джунгли. Там он оставил ребенка, бросил мотоцикл и ушел пешком.

Как рассказали сотрудники полиции, в районе очень много хищников и даже взрослому человеку нелегко выжить там в одиночку. О том, что отец бросил мальчика в джунглях, власти узнали, когда уже стемнело. Шансы найти его живым были минимальными. Тем не менее около девяти часов утра 3 мая спасатели обнаружили ребенка, который, по словам полицейских, почти сутки шел по лесу в поисках спасения.

Мальчик был истощен и сразу же набросился на еду, предложенную спасателями. Его доставили в больницу. «Просто чудо, что он выжил», — сказала заместитель начальника полиции района.

Ранее в Пуэрто-Рико спасли унесенного в море пожилого серфера. Мужчина провел на доске 30 часов.