Незнакомец несколько дней тайно прожил в чужом доме с хозяевами

Житель штата Арканзас, США, Дачт Хоггатт нашел в своем доме незваного жильца. Об этом сообщает Fox News.

По словам Датча, он впервые заподозрил неладное, когда заметил пропажу пары обуви. Обычно он оставлял ее возле черного входа, но в какой-то момент она исчезла. Жена Хоггатта — Шарон — заверила его, что не трогала обувь. Через некоторое время семья обнаружила, что в доме переставлены стулья и куда-то пропадает часть еды.

29 апреля, пока Датч был в церкви, Шарон, их дочь и зять стали обыскивать дом. Женщина открыла кладовку под лестницей и вдруг стала пятиться назад.

«Там кто-то есть. Я вижу его ногу, или джинсы, или что-то в этом роде», — сказала Шарон.

Зять зашел в кладовку и нашел там в шкафу незнакомца. Оказалось, что он жил в доме несколько дней.

Мужчина заставил его выйти и вызвал полицию. Его опознали как Престона Лэндиса. Он оказался бездомным. Датч отметил, что Престон ничего у них не украл, кроме еды и обуви. По словам мужчины, они не злятся на него, а искренне ему сочувствуют.

