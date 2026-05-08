Мужчина выиграл в лотерею три миллиарда рублей после 30 лет неудач

Житель Техаса, США, выиграл в лотерею 41 миллион долларов (три миллиарда рублей). Об этом пишет People.

Победитель, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что купил счастливый билет в обычном магазине 7-Eleven. Он уже 30 лет играл в лотерею штата Техас и постоянно терпел неудачи.

По словам анонима, узнав о победе, он не мог уснуть всю ночь. Он планирует потратить эти деньги на помощь семье, а также хочет съездить в отпуск со спутницей жизни.

