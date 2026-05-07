Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

В американском городе Коронадо, штат Калифорния, один из лучших пляжей страны оказался под угрозой закрытия из-за сточных вод из Мексики. Об этом сообщает New York Post.

© Lenta.ru

Залив Сан-Диего, возле которого расположен Коронадо, стремительно загрязняется: по оценкам экологов, в день туда поступает около 38 миллионов галлонов сточных вод из реки Тихуана. Местные жители называют экологическую катастрофу «фекальным цунами».

«Это был рай на земле, а теперь я называю это потерянным раем», — Уитни Дэвид, 63-летняя местная жительница и серфингистка.

Из-за загрязнения страдают не только любители пляжного отдыха. Высокая концентрация сероводорода может влиять на здоровье людей. Согласно недавнему опросу жителей и работников региона, люди жалуются на проблемы с дыханием, головные боли, желудочные расстройства и даже трудности с концентрацией внимания.

Сточные воды Тихуаны уже много лет портят экологическую обстановку в США. Однако проблема обострилась в последние 30 лет из-за того, что население в одноименном приграничном городе увеличилось более чем в два раза и городская канализация перестала справляться.

Член совета наблюдателей округа Сан-Диего Палома Агирре призвала губернатора принять меры по борьбе с загрязнением, назвав его «худшей экологической катастрофой в Соединенных Штатах».

Ранее сообщалось, что в США из-за проливных дождей штат Айова затопило «фекальным супом». В регионе объявили чрезвычайное положение.