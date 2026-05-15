Россиянку возмутили накладки на женские гениталии на маркетплейсе

Блогерша Катерина Климова с никнеймом @klimovakkk нашла на российском маркетплейсе необычный товар и возмутилась. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка рассказала, что совершала заказ онлайн и обратила внимание на продающиеся силиконовые накладки на трусы. Она отметила, что сначала не поняла, для чего предназначено данное изделие, но потом выяснила, что оно должно скрывать очертания женских гениталий.

У девушки вызвал негодование факт, что женщин призывают маскировать анатомические особенности, а мужчин нет.

«Давайте попробуем найти такую силиконовую накладку, чтобы не было видно очертаний мужского достоинства. Как вы считаете, мы найдем? Я не нашла. <...> Девушки, вы что делаете? <...> Это просто кринж», — заявила автор ролика.

В октябре 2025 года сообщалось, что россиянки стали скупать накладки для промежности.