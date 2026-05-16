Женщина стала делать украшения из праха и грудного молока и разбогатела

Жительница Доминиканы Аманда Бут Алькантара стала зарабатывать на украшениях из праха, волос, грудного молока, крови и спермы. Об этом пишет The Sun.

36-летняя женщина рассказала, что начала делать украшения из глины в качестве терапии, но вскоре поняла, что может на этом разбогатеть. Чтобы ее изделия пользовались спросом, она придумала смешивать глину с различными биологическими жидкостями. Сначала Алькантара изготавливала кулоны, серьги и кольца с грудным молоком, пока один заказчик не попросил ее сделать украшение со спермой.

«Я делала изделия со спермой партнера, чтобы посмотреть, что работает, как материал ведет себя со временем и какие дизайны возможны», — призналась она.

С тех пор Алькантара выполняет любые пожелания клиентов. Женщина специально не делится секретом своих украшений, поскольку боится, что ее технику могут украсть.

По словам Алькантары, каждый заказчик вкладывает свой смысл в ее творения. Для одних это символ принадлежности друг другу в паре, для других — олицетворение проблем с фертильностью и другими болезнями. У нее часто заказывают украшения люди, проходящие процедуру ЭКО. Однажды клиентка прислала ей сперму, оставшуюся от покойного партнера.

