Трамп опубликовал изображения с инопланетянами и войной в космосе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social серию постов, посвященных инопланетянам и боевым действиям в космосе.

На одной из созданных с помощью искусственного интеллекта картинок Трамп в сопровождении сотрудников спецслужб прогуливается с серым гуманоидным инопланетянином.

В других публикациях под заголовком «Космические силы» он координирует операции на околоземной орбите.

Однако Трамп не дал комментариев по поводу опубликованных изображений.

Это не первый раз, когда американский лидер предстает в необычных образах. До этого Белый дом представил изображение Трампа в образе джедая, созданное с помощью искусственного интеллекта и вдохновленное знаменитой космической оперой «Звездные войны».

В феврале прошлого года президент опубликовал в своем блоге мем с Губкой Бобом, героем известного американского мультсериала, высмеяв тех, кто остался недоволен его идеей еженедельно требовать у государственных служащих отчеты о проделанной работе.

А в апреле этого года президент опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом фотографию, на которой он изображен в образе Иисуса Христа. Однако внимание многих пользователей привлекла «рогатая фигура», которую нейросеть изобразила за американским лидером.