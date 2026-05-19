Мужчина вернул чужой выигрышный лотерейный билет и разбогател

Житель штата Южная Каролина в США разбогател благодаря своей честности. Вернув чужой выигрышный лотерейный билет, он спустя два месяца сам сорвал крупный приз.

Мужчина нашел билет на заправке и отнес его управляющему магазина, который вернул его владельцу. Тот, в свою очередь, был так благодарен, что американец интуитивно почувствовал: вскоре ему улыбнется удача. Пророчество сбылось: через два месяца он выиграл 586 тысяч долларов (около 43 миллионов рублей).

«Мне повезло в жизни, и я могу использовать этот приз, чтобы помочь некоторым людям. И, возможно, моя история вдохновит других поступать правильно, — сказал счастливчик.

Об этом пишет People.

Ранее житель штата Айдахо выиграл 50 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей) в лотерею — это уже 18-й его выигрыш. Суммы ранее варьировались от тысячи до 200 тысяч долларов, а в 1997 году он выиграл автомобиль. Счастливчик признался, что во всех лотереях участвует вместе с женой, и это стало приятной частью их совместной жизни. На вопрос о секрете везения он ответил: «Моя настоящая удача — это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной.