В Китае жених и невеста устроили на свадьбе рестлинг-поединок

В Китае профессиональный рестлер и его невеста устроили на свадьбе поединок, чтобы определить, кто будет выполнять домашние обязанности. Об этом сообщает SAYS.

Торжество прошло в одном из местных отелей, где вместо традиционной сцены был установлен ринг, а над ним зажглась вывеска «Жених против невесты». Под крики почти трехсот гостей пара демонстрировала серию бросков, захватов и других силовых приемов. В финале рестлинг-поединка невеста эффектно ушла от атаки, провела бросок через плечо и прижала жениха к полу, после чего рефери зафиксировал ее победу. Проигравший, согласно условиям, должен навсегда взять на себя все хлопоты по дому.

Как признался жених Хэ Иньшэн, он нарочно поддался, так как не мог допустить, чтобы его избранница занималась домашней работой. Изначально пара хотела просто сэкономить на свадебном бюджете и решила заменить аниматоров собственным шоу. Родители поддержали этот выбор.

«У нас была еда и представление, поэтому гости были счастливы. В итоге пришло около 300 человек — гораздо больше, чем мы ожидали», — рассказал Иньшэн.

Видео с поединка мгновенно разошлось по соцсетям, сделав пару знаменитой.

