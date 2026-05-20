В США вышел на свободу мужчина, которого трижды спасли от смертной казни

В США отменили смертный приговор жителю штата Оклахома, который провел в тюрьме 29 лет. Об этом пишет Daily Star.

Ричард Глоссип вышел на свободу под залог в четверг, 14 мая. Мужчина находился в тюрьме с 1997 года и был трижды спасен от казни в последний момент. Его арестовали в январе 1997-го по обвинению в организации расправы над отельером Барри Ван Тризом. Предпринимателя забил бейсбольной битой сотрудник его отеля Джастин Снид. Он признался в преступлении, однако заявил, что организовал его Глоссип, который ранее тоже работал на Ван Триза и якобы хотел скрыть крупное хищение. Снид также утверждал, что бывший коллега посулил ему 12 тысяч долларов (855 тысяч рублей по современному курсу) за расправу.

Мужчину приговорили к высшей мере наказания в 1998 году, однако в 2001-м приговор отменили. В 2004-м состоялся новый процесс, в ходе которого Глоссипа снова признали виновным и восстановили прежний приговор. В 2015-м мужчину даже привезли в камеру, чтобы сделать смертельную инъекцию. Однако выяснилось, что в тюрьме нет предписанных законом препаратов, и экзекуцию отложили. Глоссип еще дважды избегал смерти в последний момент, успев съесть последний обед. Всего дату казни ему назначали девять раз.

Все это время защита американца добивалась его освобождения, настаивая, что Снид расправился с Ван Тризом во время неудачной попытки ограбления. Теперь власти признали, что во время предыдущих процессов прокуратура допустила грубые нарушения. В частности, обвинители скрыли от суда, что у Снида были проблемы с психикой, и он сам выражал сомнения в своих первоначальных показаниях. Также прокуроры уничтожили некоторые улики и скрыли свидетельские показания в пользу Глоссипа.

В итоге приговор был отменен, а Глоссипа отпустили под залог в 500 тысяч долларов (35,6 миллиона рублей). Дата начала следующего процесса пока неизвестна. Прокурор Оклахомы заявил, что будет добиваться обвинительного приговора для Глоссипа, но не станет настаивать на казни.

