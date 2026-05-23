Лиса обворовала мужа и жену

Во Франции муж и жена из департамента Дордонь разоблачили лису, которая обворовала их на 900 евро (74,4 тысячи рублей). Об этом пишет Daily Star.

В начале мая Вероника и Дамьен из коммуны Сен-Винсент-де-Конезак стали замечать, что у них с заднего двора стали пропадать металлические шары для петанка. За короткое время их пропало больше десятка. Супруги решили, что кто-то забирается к ним во двор, и установили скрытую камеру.

Когда они проверили записи, оказалось, что тяжелые металлические шары воровала лиса. Всего хищница утащила 19 шаров.

«Она украла все лучшие шары. У моего мужа остался только один», — пожаловалась Вероника.

Она добавила, что общая стоимость похищенного лисой оценивается примерно в 900 евро.

Теперь супруги собираются вернуть свое имущество. Они решили прикрепить к одному из оставшихся шаров трекер и выследить воровку.

