Из живота приютской собаки вытащили золотое ожерелье

В штате Флорида, США, в ветеринарную клинику попала собака с дорогим золотым украшением в желудке. Об этом пишет Newsweek.

Пятилетнего Эдварда привезли из приюта к ветеринарам с травмированной лапой. Собаку осмотрели и неожиданно нашли еще одну проблему: в его желудке и толстой кишке застряли инородные предметы.

Ветеринары сочли состояние Эдварда критическим, ему пришлось провести экстренную операцию. Им удалось вытащить из живота приютской собаки ожерелье из золота 750-й пробы. Где Эдвард успел его проглотить — неизвестно.

Отмечается, что собаку ждет еще одна операция — ампутация травмированной лапы. Ей не смогли провести сразу две операции из-за анемии.

Сейчас Эдвард восстанавливается под пристальным вниманием ветеринаров. По их словам, он чувствует себя хорошо, ему не больно и он может спокойно передвигаться.

Ранее сообщалось, что в Таиланде две собаки породы померанский шпиц съели ювелирное украшение, стоящее сотни тысяч рублей. Их пришлось срочно оперировать.