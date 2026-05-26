Департамент контроля заболеваний азиатской страны заметили за просмотром порно

В Таиланде официальный аккаунт Департамента по контролю заболеваний оказался в списке зрителей порнострима, после чего ведомству пришлось публично объясняться. Об этом сообщает The Thaiger.

23 мая пользователи соцсетей заметили, что среди зрителей откровенной трансляции оказалась правительственная организация — Департамент по контролю заболеваний. Скриншоты с верифицированной страницей госоргана вызвали волну насмешек. Администратор страницы пояснил, что ссылку прислали в личные сообщения с просьбой проверить, не содержит ли видео неподобающий для детей контент. Он заявил, что зашел на стрим, убедился в его характере, сразу вышел и пожаловался на трансляцию. Он также разместил в комментариях обучающее видео о правильном использовании презервативов.

На следующий день вышло официальное заявление, подтверждающее, что доступ к эфиру был кратковременным и имел служебную цель. Чиновники подчеркнули, что сотрудник в тот момент занимался подготовкой материалов о мерах профилактики в связи с распространением вируса Эболы и скрининге в аэропортах. Ведомство пообещало пересмотреть правила использования официальных аккаунтов, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

Киберполиция начала расследование в отношении владельца аккаунта, транслировавшего порнографию. Правоохранители напомнили, что в Таиланде просмотр или распространение такого контента грозит тюремным сроком до пяти лет или крупным штрафом.

Ранее в Великобритании новоизбранный депутат партии Reform UK Стивен Моусделл сложил полномочия после того, как журналисты раскрыли его вторую карьеру порноактера. Под псевдонимом LachlanTaylorUK Моусделл публиковал на платформе OnlyFans и в соцсети X откровенные видеоролики, в том числе снятые в общественных местах.