Женщина не знала о беременности и перепутала начало родов с похмельем

В Великобритании 35-летняя женщина, не подозревавшая о беременности, приняла начало родов за тяжелое похмелье после вечеринки в пабе. Об этом сообщает The Sun.

© Lenta.ru

В 2024 года незамужняя Луиза Экклстон жила с матерью в Сток-он-Тренте. Она не состояла в отношениях и не планировала детей. В одну из пятниц в апреле она сделала татуировку, а вечером пошла в паб с друзьями, где пила вино и коктейли. Она переночевала у подруги, и на следующий день, вернувшись домой, заказала доставку еды, чтобы справиться с похмельем.

Ночью она ощутила сильные боли в животе. Британка приняла их за необычайно болезненную менструацию или отравление и попросила мать вызвать скорую. Оператор спросил, может ли женщина быть беременной, на что Экклстон ответила отрицательно — она получала противозачаточные инъекции, не имела постоянного партнера и у нее регулярно шли месячные.

Однако, помогая дочери снять белье для осмотра по просьбе медиков, мать увидела головку ребенка. Под руководством диспетчера женщина приняла роды и делала новорожденному искусственное дыхание, пока не приехали шесть парамедиков. Мальчик весом чуть более килограмма родился на сроке 28 недель. Из-за нехватки кислорода при родах у него диагностировали повреждение мозга, он провел четыре дня в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, перенес четыре переливания крови и лечение от сепсиса.

Экклстон признается, что после родов ее мучило чувство вины: за три дня до этого она подписывала в тату-салоне бумагу, что не беременна, а за 48 часов до родов употребляла алкоголь. Сейчас ее сыну Линкольну два года. Вопреки мрачным прогнозам врачей, мальчик самостоятельно сидит, ползает и передвигается вдоль мебели, но питается через трубку и остается под наблюдением неврологов.

Экклстон благодарит свою мать, которая спасла жизнь внуку. Парамедики, участвовавшие в спасении, присутствовали на крещении Линкольна и до сих пор общаются с семьей.

Ранее сообщалось, что жительница Китая приняла начало родов за простуду после похода на 2400 километров. Она рассказала, что до схваток не чувствовала никаких признаков беременности, а увеличение веса списала на образ жизни.