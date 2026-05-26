Туристка попыталась пересечь границу с 40 килограммами песка

Французскую туристку задержали на итальянском острове Сардиния с 40 килограммами песка, гальки и ракушек с пляжа. Об этом сообщает портал Blue News.

По данным источника, 69-летняя женщина, собиравшаяся сесть на паром до Тулона, заинтересовала таможню в порту Порто-Торрес. Стражи правопорядка выяснили, что француженка набрала песок и камни на пляже Ле-Салин недалеко от коммуны Стинтино на севере Сардинии. Такие действия запрещены региональным законом от 2017 года.

Теперь женщине грозит штраф в размере от 500 до 3 тысяч евро (примерно от 42 до 250 тысяч рублей). Изъятый ​​песок должны вернуть на пляж в ближайшие дни.

Как пишет издание, кража песка и гальки является серьезной проблемой на Сардинии. Каждый год туристы уносят с местных пляжей «сувениры», нанося ущерб окружающей среде. Высокие штрафы призваны предотвратить это.

В 2023 году похожая история произошла с французом, попытавшимся провезти 41 килограмм камней и гальки с пляжа Лампиану в итальянском городе Сассари. Он положил груз в багажник автомобиля и нарвался на проверку в порту.