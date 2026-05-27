Сценарист-«пророк» захотел стать президентом США

Сценарист Дэн Грини, написавший пророческий эпизод популярного мультсериала «Симпсоны» о президентстве Дональда Трампа, начал собственную предвыборную кампанию на пост лидера США в 2028 году. Об этом он заявил в видеообращении на своем YouTube-канале.

«Я баллотируюсь в президенты. Моя платформа — Америка для всех. Давайте сделаем это», — заявил Грини.

В серии мультсериала 2000 года под названием «Барт в будущем» Барт Симпсон видит будущее, в котором его сестра Лиза становится первой женщиной-президентом США. В одной из сцен она обсуждает в Овальном кабинете финансовые проблемы, доставшиеся ей от предыдущего президента — по сюжету им был Трамп. Эпизод вышел за 16 лет до реальной победы Трампа на выборах в 2016 году, поэтому создателя сериала Мэтт Грейнинг нередко называют «пророком».

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что победа демократов на предстоящих промежуточных выборах в США создаст серьезные угрозы для президента Дональда Трампа. Эксперт считает, что оппозиции удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса. Это лишит Трампа возможности утверждать лояльных судей и членов кабинета министров, а также заблокирует его законотворческие инициативы.