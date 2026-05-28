Девушка вычислила изменника по татуировке

Девушка увидела у нового партнера, режиссера по имени Том, подозрительную татуировку и вычислила в нем изменника. Своей историей она поделилась с изданием Metro.

По словам девушки, во время секса с Томом она увидела у него сложную и изящную татуировку с именем женщины на груди. «Я смогла прочитать имя Лиза-Мари, написанное замысловатым почерком прямо над его сердцем.

"Милая татуировка", — небрежно заметила я. Он рассмеялся, быстро поблагодарил и сменил тему разговора», — рассказала она.

Заподозрив неладное, девушка отлучилась в ванную с телефоном и нашла в аккаунте Тома в социальных сетях романтические фотографии с Лизой-Мари. В историях девушки она обнаружила, что та улетела в Париж и что прошедший день был годовщиной ее отношений с Томом.

«Мне стало дурно. Я только что переспала с парнем этой женщины на их первую годовщину», — возмутилась девушка.

Историй Тома она не нашла, но, переключившись на рабочий аккаунт, поняла, что их от нее скрыли и в них мужчина признается в любви своей Лизе-Мари.

Выйдя из ванной, девушка устроила скандал и пригрозила рассказать возлюбленной Тома о его измене.

«Он накричал на меня, назвал сумасшедшей сучкой и сказал, что его отношения — не мое дело. Тогда я поняла, что он не уважает ни меня, ни других женщин, и выбросила его ботинки на улицу, велев ему убираться», — добавила она.

Когда мужчина ушел, девушка заблокировала его во всех мессенджерах, а на следующий день рассказала правду о случившемся Лизе-Мари. Та, поговорив с его соседями по квартире и отправив сообщения нескольким девушкам, на которых он был подписан, нашла еще как минимум трех женщин, с которыми мужчина встречался.

