Женщина пережила остановку сердца и поделилась загробными видениями

Жительница США Барбара Бартоломе рассказала, как около 40 лет назад пережила остановку сердца и попала в загробный мир. Ее историей поделился The Sun.

В 31 год Бартоломе назначили операцию на позвоночник. По словам женщины, во время подготовки к процедуре в ее спинномозговой канал ввели вещество, содержащее йод. Затем лаборант случайно сдвинул стол, на котором она лежала, и оно попало ей в мозг. В результате Бартоломе потеряла сознание.

Как рассказывает женщина, открыв глаза, она обнаружила, что парит над больничной койкой. Она якобы видела, как врачи борются за ее жизнь.

«Я чувствовала, будто завернута в прекрасное одеяло любви и принятия, и мне было абсолютно чудесно», — описала загробные видения она.

Вскоре, по словам Бартоломе, произошла ее встреча с существом, подобным Богу. Женщина якобы стала просить вернуть ее в реальный мир, к детям. В ответ, по рассказам американки, существо стало показывать ей неприятные воспоминания. Тогда Бартоломе поняла, что должна изменить свою жизнь: в том числе уйти от мужа.

Сразу после этого, как уверяет женщина, она очнулась. Врачам удалось ее реанимировать. Бартоломе уверена в реальности пережитого. Она объяснила, что до этого никогда не пила, не употребляла наркотики и не страдала от галлюцинаций.

Женщине сделали операцию на следующий день. Восстановившись, она бросила мужа и вскоре нашла свою настоящую любовь.

«Я не верю, что мы попадаем в рай или ад, вместо этого мы возвращаемся домой, туда, откуда мы пришли», — заявила она.

Ранее жительница США Келси Абернати Маклин заявила, что увидела загробный мир после того, как подавилась стейком и не дышала три минуты.