Медведь разнял дерущихся бобров в российском заповеднике

Медведь разнял дерущихся бобров в Нижне-Свирском заповеднике, расположенном в Ленинградском области. Видео опубликовано РИА Новости.

На кадрах видно, как косолапый разогнал бобров в воде.

Бобры устроили шумную потасовку, которая привлекла медведя. Он подошел к ним совсем близко в надежде на удачную охоту, а может, решил разнять драчунов, рассказали сотрудники заповедника.

