42 жениха собрались на массовую свадьбу и остались без жен и денег

В Индии мошенники обманули десятки мужчин, которые заплатили деньги и явились на массовую свадебную церемонию. Об этом сообщает Mothership.

Выяснилось, что с мужчин, у которых были трудности с женитьбой, брали по 20 тысяч рупий (15 тысяч рублей) и обещали подыскать невесту среди воспитанниц сиротского приюта в городе Индаур. Утром 24 мая 42 мужчины в свадебных нарядах с родственниками и подарками собрались на месте обещанной церемонии и обнаружили, что приготовления даже не начинались. Организаторы, Мукеш Байраги и его жена, уверяли женихов, что их невесты уже едут из Индаура и осталось только немного подождать. Однако до вечера девушки так и не появились.

Байраги обвинил в мошенничестве своего брата и тестя. Они жили в Индауре и уверяли, что договорились с приютом о свадьбах. Байраги стал звонить брату. Сначала тот говорил, что невесты скоро приедут, а потом перестал отвечать. Пострадавшие рассказали следователям, что все общение с организаторами велось онлайн. Полиция быстро выяснила, что фотографии потенциальных невест мошенники брали со страниц случайных девушек в социальных сетях. Преступникам досталось более одного миллиона рупий (750 тысяч рублей).

В итоге Байраги и его жену арестовали по подозрению в мошенничестве. Следователи отметили, что жертвами мошенников стали мужчины из бедных отдаленных районов штата, которые не могли самостоятельно найти себе избранницу. Массовые свадьбы в Индии организуют специально, чтобы небогатые люди могли сочетаться браком по всем светским и религиозным правилам.

