Необычный подарок от дочери сделал уральца миллионером

Уралец Алексей Прохоров стал обладателем миллиона рублей благодаря лотерейному билету, который получил в подарок от младшей дочери и зятя. Мужчина рассказал, что заранее чувствовал удачу. Один билет он купил самостоятельно, а ещё шесть ему подарили родственники. Как пишет издание «КП-Екатеринбург», именно один из подарочных билетов принёс свердловчанину крупный выигрыш. Часть денег Алексей Прохоров планирует передать близким и направить на благотворительность. Оставшиеся средства победитель намерен потратить на отдых или обновление семейного автомобиля. Ранее сообщалось, что жителя Свердловской области разыскивают, чтобы отдать выпавший в лотерее миллион рублей.

