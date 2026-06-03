На ПМЭФ с гостями здоровается модный робот в красивом платье и с сумкой

Гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году встречает модный робот.

Он одет в нарядное красно-белое платье, на плече у него - сумка известного бренда, а на голове - украшение, похожее на корону.

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Напомним, что ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Главная тема мероприятия звучит так: "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".