Мужчина нашел у себя во дворе редкую монету стоимостью в сотни тысяч рублей

В США мужчина нашел у себя на заднем дворе редкую монету XIX века, стоимость которой оценивается в сотни тысяч рублей. Об этом он рассказал на Reddit.

Номинал этой монеты составляет 10 центов. На одной стороне изображена сидящая Леди Свободы и год чеканки — 1838. На другой по кругу идет надпись United States of America, а в центре венок обрамляет слова One Dime.

Сейчас такие монеты очень редки, поэтому коллекционеры готовы платить за них тысячи долларов. Известно об одном подобном дайме, который купили на аукционе за 33 тысячи долларов (2,4 миллиона рублей).

Особую ценность находке придает тот факт, что она относится к новоорлеанскому тиражу. Незадолго до изготовления этой партии монет их дизайн официально изменили: добавили на диски звезды. На даймах 1838 года этих звезд еще нет. Новоорлеанский тираж также примечателен тем, что был отчеканен не на главном монетном дворе США, а в его филиале.

Ранее сообщалось, что кладоискатель Ангус Джеймс обнаружил редкую японскую монету XIX века на заброшенном спортивном поле в Австралии. До 1870 года в Японии выпустили около 484 миллионов таких монет, и они находились в обращении вплоть до 1891 года.